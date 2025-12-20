Muğla'da artan kiralara karşı sosyal konut projesi: 'Dar gelirli vatandaşlarımızın sorunlarını bitireceğiz'

Türkiye'nin her kentinde olduğu gibi Muğla’da da fahiş kira artışları yurttaşların cebini zorlamaya devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, artan kiralara karşı yeni projeyi tanıttı. Kentte artış gösteren kiralara karşı sosyal konut hamlesi duyuran Aras, belediye iştiraki Muğla Konut Yapı A.Ş. (MUKAŞ) üzerinden sosyal konut üretimine başladıklarını kamuoyuna tanıttı.

PİYASALARIN ALTINDA TUTULACAK

Projenin ilk hamlesi Muğla'nın Menteşe ilçesinden geldi.

Orhaniye Mahallesi Karabağlar mevkiinde hayata geçirilecek projede 4 bloktan oluşacak. 82 konut ve 4 dükkân inşa edilecek. Proje tamamlandığında 31 konut ve 4 dükkân doğrudan MUKAŞ’a devredilecek ve dar gelirli vatandaşlara piyasanın çok altında bedellerle sunulacak.

“Geleceğin Muğlası” vizyonuyla başlatılan projelerin il geneline yayılması planlanıyor. Akçaova başta olmak üzere farklı ilçelerde yeni projeler hedefleniyor.

"DEPREME DAYANIKLILIK KIRMIZI ÇİZGİ"

Başkan Aras, 13 ilçenin tamamında sosyal konut üretileceğini açıklayarak kira düzenine karşı geri adım atılmayacağını ortaya koydu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla bir deprem kentidir. Yaptığımız her yapıda insan hayatı birinci önceliktir. Depreme dayanıklılık ve kamusal fayda bu projelerin kırmızı çizgisidir. Kira lobisine karşı dar gelirli vatandaşlarımızın Robin Hood düzeniyle sorunlarını bitireceğiz" ifadelerini kaydetti.