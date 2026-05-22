Muğla’da çakmak gazı faciası: 3 kişi ağır yaralandı

22.05.2026 02:12:00
DHA
Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir evde meydana gelen çakmak gazı patlamasında 3 kişi ağır yaralandı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir evde çakmağın patlaması sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 3 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Balıbey Mahallesi Kusular Sokak’taki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 3 kişinin evde soluduğu çakmak gazı bir anda patladı. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

 

 

