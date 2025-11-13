Muğla'da can pazarı... 12 kaçak göçmen kurtarıldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.11.2025 12:10:00
DHA
Marmaris ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen can salındaki 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik'e önceki gün saat 09.20'de Marmarisıklarında bir grup kaçak göçmenin bulunduğu ihbarı sonrası bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-26) sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirlenen can salını tespit etti. Müdahale sonucu, aralarında 8 çocuğun da bulunduğu 12 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

Kurtarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla bağlantılı 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

İlgili Konular: #muğla #Marmaris #kaçak göçmen #sahil güvenlik

