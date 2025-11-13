Muğla'da can pazarı... 12 kaçak göçmen kurtarıldı!

Sahil Güvenlik'e önceki gün saat 09.20'de Marmaris açıklarında bir grup kaçak göçmenin bulunduğu ihbarı sonrası bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-26) sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirlenen can salını tespit etti. Müdahale sonucu, aralarında 8 çocuğun da bulunduğu 12 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.
Kurtarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla bağlantılı 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.