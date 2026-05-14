Muğla’da çocuk istismarı içeriklerine operasyon: 2 tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sanal bir uygulama üzerinden çocuk istismarı içerikleri satın aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir uygulama üzerinden çocuk istismarı görüntülerini satın aldıkları belirlenen 8 şüphelinin ikametleri tespit edildi.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler dün şüphelilerin adresine baskın yaptı.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 6'sı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2'si tutuklandı.