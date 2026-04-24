Muğla'da 'fuhşa aracılık' operasyonu: 5 gözaltı

Muğla'da polis ekiplerinin sanal medya üzerinden yürüttüğü teknik ve fiziki takipte, bazı kişilerin kurdukları gruplar aracılığıyla kadınları çeşitli konaklama yerlerinde fuhşa yönlendirdiği ve organizasyonu sağladığı belirlendi.
5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından 23 Nisan'da düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalandı.
DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU
Şüphelilere ait dijital materyallere el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.