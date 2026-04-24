Muğla'da 'fuhşa aracılık' operasyonu: 5 gözaltı

24.04.2026 17:53:00
DHA
Muğla'da sosyal medya platformları üzerinden kurdukları gruplarla kadınların otel, pansiyon, apart ve ikametlerde fuhuş yapmasını kolaylaştırdıkları ve aracılık ettikleri gerekçesiyle 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Muğla'da polis ekiplerinin sanal medya üzerinden yürüttüğü teknik ve fiziki takipte, bazı kişilerin kurdukları gruplar aracılığıyla kadınları çeşitli konaklama yerlerinde fuhşa yönlendirdiği ve organizasyonu sağladığı belirlendi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından 23 Nisan'da düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalandı.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Şüphelilere ait dijital materyallere el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

