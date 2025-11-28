Muğla'da hastanede kimyasal madde paniği... Yere döküldü: 2 personel etkilendi!

Olay, sabah saatlerinde hastanenin ameliyathane bölümünde meydana geldi.

Rutin dezenfeksiyon çalışmaları sırasında kullanılan kimyasal madde, zemine döküldü; hastane içinde kısa süreli panik yaşandı.

Kimyasala maruz kaldığı değerlendirilen ve soluma yoluyla etkilenen 2 personel, müşahedeye alındı. Olası bir sağlık riskini önlemek amacıyla hastane yönetimi, ameliyatları geçici olarak durdurdu.

Ameliyathane bölgesinde havalandırma ve kimyasal temizlik çalışmaları başlatıldı.

Acil servisin bir bölümü de kimyasal maddeden etkilenen personel olması halinde müdahale edilebilmesi için boşaltıldı.

Yetkililer, bunun tamamen önlem amaçlı alındığını vurguladı.