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Kızılay şube başkanının oğlu insan kaçakçılığından yakalandı!

Kızılay şube başkanının oğlu insan kaçakçılığından yakalandı!

23.07.2025 12:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kızılay şube başkanının oğlu insan kaçakçılığından yakalandı!

Eski AKP Fethiye Gençlik Kolları Başkanı E.T., iş insanı E.K. ve 2019 yerel seçimlerinde Gelecek Partisi İlçe Başkanlığı görevini yürüten Ç.A., Seydikemer ilçesinde düzenlenen insan kaçakçılığı operasyonunda yakalandı. E.T.'nin babası Burhanettin Tuna ise halen Kızılay Fethiye Şubesi Başkanlığı görevini yürütüyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bulunan Karadere Plajı'ndan Yunan adalarına yasadışı yollardan geçirilmek istenen 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Seydikemer Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, insan kaçakçılığına aracılık ettikleri gerekçesiyle de 7 kişi gözaltına alındı.

Halktv.com.tr'nin aktardığına göre; gözaltına alınan kişiler arasında, AKP'den geçen yıl istifa eden eski Fethiye Gençlik Kolları Başkanı E.T., iş insanı E.K. ve 2019 yerel seçimlerinde Gelecek Partisi İlçe Başkanlığı görevini yürüten Ç.A. de yer aldı. Ç.A.'nın yerel seçimlerde CHP'den belediye başkanı aday adayı olduğu, ancak aday gösterilmediği öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında bir devlet memurunun da olduğu iddia edildi.

TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI İDDİALARIYLA DA GÜNDEME GELMİŞ!

İnsan kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan E.T.'nin adının daha önce tarihi eser kaçakçılığı iddialarıyla da anıldığı aktarıldı. E.T.'nin babası Burhanettin Tuna'nın ise, Kızılay Fethiye Şubesi Başkanlığı görevini yürüttüğü ifade edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturmanın, Seydikemer Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde sürdüğü belirtildi.

İlgili Konular: #AKP #muğla #başkan #İnsan kaçakçısı

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