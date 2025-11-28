Muğla'da zehirlenme şüphesi ile hayatını kaybetmişti: Neslinur Topal, son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki kardeşiyle birlikte zehirlenme belirtileri göstermesi üzerine hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden Neslinur Topal'ın cenazesi helallik alınması için önce evinin önüne getirildi. Cenaze daha sonra Ortaköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Ortaköy Mahallesi’ndeki evlerinde tavuk yemeği yedikten sonra rahatsızlanan Neslinur Topal, Furkan Topal (10) ve Ramazan Topal (12), zehirlenme şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürülmüştü. Tedaviye alınan kardeşlerden durumu ağır olan Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiş ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen aynı gün hayatını kaybetmişti.

Neslinur Topal ile birlikte zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki kardeşinin ise ileri tetkik amacıyla İzmir’deki bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

İLK İNCELEMEDE BULGUYA RASTLANMADI

Otopsi işlemlerinde kiilk bulgulara göre Topal’ın bedeninde gözle görülür herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ölüm nedeninin kesinleşmesi için alınan örneklerin toksikolojik ve histolojik incelemelere gönderildiği öğrenildi.

Sonuçların, Kimya İhtisas biriminin detaylı analizinin ardından açıklanacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.