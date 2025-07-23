Muğla’daki 'suç örgütü' soruşturmasında yeni gelişme: 6 kişi tutuklandı

Muğla’nın Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinde “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “hırsızlık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması” suçlarına karıştıkları iddiasıyla DALKO Başkanı A.Y. ve oğullarının da arasında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden DALKO Başkanı A.Y. ile H.D, A.Y, Ç.A, Ö.A. ve E.D. sulh ceza hakimliği sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.K, A.Y, S.Y. ve M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmişti.