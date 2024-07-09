Muğla Marmaris'teki 4.4'lük deprem sonrası Naci Görür'den uyarı: 'Uzun süredir hareketli...'
AFAD verilerine göre Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir uyarı geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 12.11'de Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının derinliği 6.89 kilometre olarak ölçüldü.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bir açıklama geldi.
Yerlikaya, X'ten yaptığı paylaşımda "Muğla ili Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.
NACİ GÖRÜR'DEN UYARI
Deprem sonrası Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
X'ten haritalı bir paylaşım yapan Görür, "Marmaris-Orhaniye/Muğla’da 4,4 Mw deprem oldu. Deprem Marmaris ve Orhaniye’nin guneyindeki fay zonu içerisinde. Güney Ege Helen- Kıbrıs yayı ve Plini-Strabo transform fayı nedeniyle uzun süredir hareketli" dedi.
Marmaris-Orhaniye/Mugla’da 4,4 Mw deprem oldu. Deprem Marmaris ve Orhaniye’nin guneyindeki fay zonu icerisinde. Guney Ege Helen- Kibris yayi ve Plini-Strabo transform fayi nedeniyle uzun suredir hareketli. pic.twitter.com/kADaGvHeVg— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 9, 2024
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