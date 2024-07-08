Deprem bölgesinde üretilip Avrupa’ya ihraç ediliyor

Yayınlanma: 08.07.2024 - 12:47

Güncelleme: 08.07.2024 - 12:47

Kahramanmaraş’ın coğrafi işaretli tescilli markası tarhana, Türkiye’nin yanı sıra tüm Avrupa ülkelerine de ihraç ediliyor. Önceleri elle klasik şekilde serilen tarhana, teknoloji ve makineleşme sayesinde kentin adeta geçim kaynakları arasında yerini aldı. 5 bin kişinin istihdam edildiği Kahramanmaraş’ta sağlıklı ortamlarda üretilen çorbalık ve çerezlik tarhana yaz kış tüketiliyor. Hem cips, hem sofralık hem de firik olarak üretilen tarhana yurdun dört bir yanına satışa sunulurken, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Ortadoğu ülkelerine de ihracat yapılıyor. Çerezlik tarhanayı makine yardımıyla cips haline dönüştüren kentteki tarhanacılar, paketlenen ürünü fırınlanmış, acılı, kremalı, kaymaklı ve bol yoğurtlu gibi seçeneklerle ürünler hazırlıyor.

10 bin tonu ise yurtdışına ihraç ediliyor

Kent genelinde yıllık 25 bin ton civarında üretilen tarhananın 15 bin tonu iç pazara gönderiliyor, 10 bin tonu ise yurtdışına ihraç ediliyor. Protein yönünden oldukça zengin olan tarhana, yoğurt, dövme, kekik, tuz ve sudan oluşan ana 5 ana maddeden yapılıyor. Büyük krom kazanlarda pişirilen tarhana, 1 gün dinlenmeye tabi tutulup ikinci gün makinelerle sergilere alınıp geniş alanlarda güneşe bırakılıyor. Kurutulup paketlenen ve birçok çeşidi üretilen tarhana, Kahramanmaraş’tan tüketiciye sunuluyor.

“Tarhanayı yurt içi ve yurt dışına gönderiyoruz”

Tarhana üreticisi Ümmet Güngör, “Tarhana sezonunu açtık. Dağdan topladığımız kekik ve Engizek Dağı’ndan gelen yoğurt ile tarhanamızı en güzel şekilde hazırlıyoruz. Farklı tatlarda hazırladığımız tarhanayı il içi il dışı ve yurt dışına gönderiyoruz” dedi.