Muğla Marmaris'te deprem! Çevre illerden hissedildi...

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.89 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2024 - 12:20
Muğla Marmaris'te deprem! Çevre illerden hissedildi...
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 12.11'de Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 6.89 kilometre olarak ölçüldü.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bir açıklama geldi.

Yerlikaya, X'ten yaptığı paylaşımda "Muğla ili Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.


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