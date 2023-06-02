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Muğla merkezli 6 ilde 'yağma' operasyonu... 6 zanlı gözaltına alındı

Muğla, Konya, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Antalya'daki düzenlenen 'yağma' operasyonunda 6 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 17:12
Muğla merkezli 6 ilde 'yağma' operasyonu... 6 zanlı gözaltına alındı
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Muğla'da Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin arazi almak için mağdurlara zorla çek-senet imzalatıp yağmacılık yaptıkları iddiası üzerine harekete geçti.

Soruşturma kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesinin yanı sıra Konya, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Antalya'daki adreslere operasyon yapıldı.

Operasyonda, söz konusu iddialara ilişkin Ö.K., B.K., M.İ.G., T.T., İ.Ç. ve A.K. adlı 6 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.


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