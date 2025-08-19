Cumhuriyet Gazetesi Logo
Muğla'nın Plaka Kodu Ne? Muğla'nın Plaka Numarası Kaç? Muğla ve İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Muğla'nın Plaka Kodu Ne? Muğla'nın Plaka Numarası Kaç? Muğla ve İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

19.08.2025 14:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Muğla'nın Plaka Kodu Ne? Muğla'nın Plaka Numarası Kaç? Muğla ve İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Muğla’nın plaka kodu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Muğla ilçelerinin plaka harfleri nedir, bu harfler ilçeleri mi gösteriyor?

 


Muğla plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

MUĞLA'NIN PLAKA KODU NEDİR?

Muğla’nın plaka kodu 48 olup, Ege Bölgesi’nin turistik şehirlerinden biri olarak şehirle özdeşleşmiş numaralardan biridir. Muğla’da araç plakaları, 48 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Muğla Plaka Kodunun Anlamı

Muğla’nın plaka kodu olan 48, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 48 sayısı, hem şehirle özdeşleşmiş bir simge haline gelmiş hem de araç plakalarında turistik bir kimlik taşımıştır.

Muğla ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Muğla’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

Muğla İlçeleri ve Plaka Harfleri
İlçe    Plaka Harfleri
Bodrum    48 AC, 48 AJ
Dalaman    48 DA
Datça    48 D
Fethiye    48 F, 48 FB
Kavaklıdere    48 KV
Köyceğiz    48 KÖ
Marmaris    48 M, 48 MA
Menteşe    48 MU
Milas    48 ML
Ortaca    48 OR
Seydikemer    48 SY
Ula    48 U
Yatağan    48 Y

 

İlgili Konular: #türkiye #muğla #Plaka