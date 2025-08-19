Muğla'nın Plaka Kodu Ne? Muğla'nın Plaka Numarası Kaç? Muğla ve İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?



Muğla plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

MUĞLA'NIN PLAKA KODU NEDİR?

Muğla’nın plaka kodu 48 olup, Ege Bölgesi’nin turistik şehirlerinden biri olarak şehirle özdeşleşmiş numaralardan biridir. Muğla’da araç plakaları, 48 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Muğla Plaka Kodunun Anlamı

Muğla’nın plaka kodu olan 48, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 48 sayısı, hem şehirle özdeşleşmiş bir simge haline gelmiş hem de araç plakalarında turistik bir kimlik taşımıştır.

Muğla ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Muğla’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

Muğla İlçeleri ve Plaka Harfleri

İlçe Plaka Harfleri

Bodrum 48 AC, 48 AJ

Dalaman 48 DA

Datça 48 D

Fethiye 48 F, 48 FB

Kavaklıdere 48 KV

Köyceğiz 48 KÖ

Marmaris 48 M, 48 MA

Menteşe 48 MU

Milas 48 ML

Ortaca 48 OR

Seydikemer 48 SY

Ula 48 U

Yatağan 48 Y