Son dakika deprem... AFAD açıkladı: Bingöl'de deprem!

Son dakika gelişmesi... Bingöl Merkez'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika deprem... AFAD açıkladı: Bingöl'de deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2024 - 13:44

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Bingöl'ün Merkez ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 13.31'de gerçekleşen depremin yerin 8.42 km derinliğinde olduğu belirtildi.


Etiketler: #Son dakika #deprem #Bingöl #afad

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