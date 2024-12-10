Son dakika deprem... AFAD açıkladı: Bingöl'de deprem!
Son dakika gelişmesi... Bingöl Merkez'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Bingöl'ün Merkez ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 13.31'de gerçekleşen depremin yerin 8.42 km derinliğinde olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 10, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Merkez (Bingöl)
Tarih:2024-12-10
Saat:13:31:30 TSİ
Enlem:39.04083 N
Boylam:40.39667 E
Derinlik:8.42 km
Detay:https://t.co/5vKlnDDJCF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #Son dakika #deprem #Bingöl #afad
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