Muğla Su İnisiyatifi’nden açıklama: Geyikli Barajı kamunundur

Muğla Su İnisiyatifi, Geyikli Barajı'nın Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınmak istenmesi üzerine açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2024 - 12:14
Muğla Su İnisiyatifi’nden açıklama: Geyikli Barajı kamunundur
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Devlet tarafından yapılan Geyikli Barajı’nın Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınmak istenmesi üzerine Muğla Su İnisiyatifi’nden açıklama geldi. İnisiyatif tarafından yapılan açıklamada, "1996’da kapatma kararı olan ve yasaya aykırı olarak işletilen Yeniköy Termik Santral’ına su sağlanması nedeniyle su sıkıntısı yaşıyoruz. Su Tahsisleri Hakkındaki Yönetmeliğin 7. Maddesi, suyun kullanımında halkın içme ve kullanma suyu ihtiyacını en başa koymuştur. Yani mevzuat açık bir şekilde yurttaşların su ihtiyacının öncelikle karşılanması gerektiğini söylerken Devlet Su İşleri (DSİ) suyu yönetmeliğe aykırı olarak Yeniköy TSE'ye vermektedir" denildi. 

‘ONAY VERMİYORUZ’

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum’un su sıkıntısını çözmek için satın alma açıklaması yaptığının belirtildiği açıklamada, "Suyun onyıllardır bölge halkını susuzluğa mahkum ederek hukuksuzca çalıştırılan termik santrallere peşkeş çekilmesine ses çıkarmayan büyükşehir belediyesi yönetimi davacı olmak yerine adaletsizlik kervanına katılarak bizlere yeni bir bedel ödetmeye hazırlanıyor. MSİ olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi yönetimine sesleniyoruz. Su yaşam hakkımızdır, ticaret konusu olamaz. Geyik Barajı zaten kamunundur ve daha fazla bedel ödemek istemiyoruz. Paramızın nereye harcanacağına biz karar veririz, halk adına böyle bir kirli ticarete girmenize onay vermiyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Muğla Su İnisiyatifi Geyikli Barajı Muğla Büyükşehir Belediyesi

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