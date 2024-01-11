Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 11.01.2024 - 00:48

Güncelleme: 11.01.2024 - 00:59

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.40'ta merkez üssü Ege Denizi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesinin yaklaşık 27,63 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 14,82 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.