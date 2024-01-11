Son Dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.40'ta merkez üssü Ege Denizi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesinin yaklaşık 27,63 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 14,82 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 10, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [27.63 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-01-11
Saat:00:40:23 TSİ
Enlem:36.47583 N
Boylam:27.70111 E
Derinlik:14.82 km
Detay:https://t.co/zp3I442GNF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Mehmet Ağar'ı öldürmek isteyen iş insanı
- Çok konuşulacak 'Can Atalay' iddiası
- Kademeli emeklilikten kimler yararlanabilecek?
- İzin yaptıkları gün sayısı ortaya çıktı!
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
- 'Daha dur bakalım... Bu, bu işin ilk adımı'
- Adaylar netleşmeye başladı
- DEM Parti, CHP’yi ziyaret edecek
- Özel'den 'Erdal Beşikçioğlu' açıklaması