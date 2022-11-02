Muğla Valisi hakkındaki suç duyurusunu kendisi incelemiş!

02 Kasım 2022 Çarşamba, 14:02

Muğla Valiliği internet sitesinde 11 Aralık 2021 tarihinde Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ula Kaymakamı Baha Başçelik ve AKP’li Ula Belediye Başkanı Özay Türkler’in, Akyaka’da planlanan bir çevre yolu güzergahı üzerinde inceleme gezisi yaptıkları haberi yer almıştı. Haberde projenin Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı desteği ile Ula Belediyesi tarafından yapılacağı belirtiliyordu. MUÇEP Gökova Meclisi de projenin gerçekleştirileceği alanın Kesin Korunacak Hassas Alan statüsünde olduğunu, projenin geçeceği orman alanlarında yangın tehlikesi ve çevre kirliliğinin artacağını belirtmişlerdi.

MUÇEP üyeleri, 5 Nisan’da Muğla Valiliği ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulundu. MUÇEP üyelerinin suç duyurusu ile ilgili cevaplar gelmeye başladı. MUÇEP Gökova Meclisi Eş Sözcüsü Serdar Denktaş, gelen cevaplarda sadece Orman Bölge Müdürlüğü’nde çalışan iki kişi hakkında inceleme yapıldığını, Vali Orhan Tavlı ile ilgili herhangi bir inceleme yapılmadığının belirtildiğini söyledi. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’da hakkında suç duyurusunda bulunulan memurlarla ilgili incelemenin ancak üstleri tarafından yapılabileceğinin açıkça belirtildiğini söyleyen Denktaş, Vali Orhan Tavlı’nın kendisi hakkındaki suç duyurusunu da kendi kendine incelediğini ve bunun da usule aykırı olduğunu söyledi.

“BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE İTİRAZLARIMIZI GÖNDERDİK”

Konuya ilişkin olarak konuşan Denktaş, şunları söyledi:

"Nihayet suç duyurumuz ile ilgili olarak tebligatlar yapılmaya başlandı. Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından imzalanarak gönderilen tebligatlarda yalnızca Orman Bölge Müdürlüğü’nde çalışan iki kişi hakkında inceleme yapıldığı ve soruşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtiliyor. Karar metninden anlaşıldığı üzere, Muğla Valisi ile ilgili herhangi bir inceleme yapılmamış. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’da hakkında suç duyurusunda bulunulan memurlarla ilgili incelemenin ancak üstleri tarafından yapılabileceği açıkça belirtilmesine karşın Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkındaki suç duyurusunu yine kendisi incelemiştir. Usule açıkça aykırı olan bu uygulamaya karşı itiraz hakkımızı kullanarak İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazlarımızı göndermeye başladık.

ULA BELEDİYESİ’NE DE SUÇ DUYURUSU

Ön inceleme kararında isnat edilen suçlara ilişkin doyurucu yanıt verilmediği gibi aslında suçun itirafı anlamına gelen başka bir bilgi de yer alıyor. Verilen bilgiye göre orman yangınlarına karşı önlem adı altında ağaçlar kesilerek orman yolunun genişletildiği, sonra da bir protokolle Akyaka-Ören arasında bir otoyol inşa etmek üzere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Ula Belediye Başkanlığı’na devredildiği belirtiliyor. Hiçbir yasal dayanağı olmayan bu protokol ile işlenen suça Ula Belediye Başkanlığı’nın da dahil olduğu anlaşıldığı için Ula Belediye Başkanlığı yetkilileri hakkında da suç duyurusunda bulunduk. MUÇEP Gökova Meclisi olarak konunun takipçisi olacağız ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’ni, ormanlarımızı tahrip etmeye yönelik bu tür yasadışı girişimlere izin vermeyeceğiz."