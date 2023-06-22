Muğla’da 00.00 sonrası müzik yasağı kaldırıldı

Muğla'da pandemi döneminde uygulamaya konulan 00.00’dan sonra müzik yasağı uygulaması sona erdi. Karar, Muğla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındı.

İHA
Yayınlanma: 22.06.2023 - 16:46
Muğla’da 00.00 sonrası müzik yasağı kaldırıldı
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Muğla'da Covid-19 pandemisi döneminde saat 00.00’dan sonra uygulanan müzik yasağı kararı sona erdirildi.

Karar, Muğla  İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Muğla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 28/06/2021 tarih ve 2021/32 Nolu kararının 2.6 “Hali hazırda konaklama tesislerinde saat 22.00’de, diğer yerlerde ise saat 21.00’de sona eren müzik yayınlarının (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00’e kadar yapılabilmesi” maddesinin iptal edilmesine, belirtilen hususların uygulanmasının takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, ilgili il ve ilçe müdürlükleri, kolluk birimleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, oy birliği ile karar verilmiştir"


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