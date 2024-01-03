Muğla’da 15 günde bin 791 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 16 Aralık 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda bin 791 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçuyla gözaltına alınan 21 kişinin 12’si de tutuklandı.
Yasa dışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yasa dışı yollardan Muğla’ya girdiği tespit edilen bin 791 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından, ülkelerine iade edilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, yasa dışı yollarla göçmenleri yurt dışına kaçırmaya çalışan göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 21 kişiden 12'si tutuklandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 12 araç, 6 bot ve 6 motora da ekipler tarafından el konuldu.
Muğla il genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye kararlılıkla devam edildiği bildirildi.
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