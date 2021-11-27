Muğla'da 2 ayda bin 427 aileye 'kara kış desteği'

27 Kasım 2021 Cumartesi, 12:48

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler için başlattığı ‘Kara Kış Destek Paketi’ uygulaması ile 1427 aileye, 1 milyon 485 bin 103 TL’lik destek sağladı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi halk kart kullanıcısı 996 aileye de mevcut halk kart yardımına ek olarak 1 milyon 95 bin 600 lira tutarında ilave ödeme gerçekleştirildi.

Desteklerinin devam ettiğini belirten Gürün, “Son günlerdeki kur dalgalanması hayatın her alanına olumsuz yansıdı. Ekonomik zorlukların iyice hissedildiği bu günlerde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da üzerinde durduğu karakış destek paketimizi hayata geçirdik. Bu kapsamda vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz” dedi.



