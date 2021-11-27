Muğla'da 2 ayda bin 427 aileye 'kara kış desteği'
Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Kara Kış Destek Paketi’ uygulaması ile bin 427 aileye, 1 milyon 485 bin 103 TL’lik destek sağladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler için başlattığı ‘Kara Kış Destek Paketi’ uygulaması ile 1427 aileye, 1 milyon 485 bin 103 TL’lik destek sağladı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi halk kart kullanıcısı 996 aileye de mevcut halk kart yardımına ek olarak 1 milyon 95 bin 600 lira tutarında ilave ödeme gerçekleştirildi.
Desteklerinin devam ettiğini belirten Gürün, “Son günlerdeki kur dalgalanması hayatın her alanına olumsuz yansıdı. Ekonomik zorlukların iyice hissedildiği bu günlerde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da üzerinde durduğu karakış destek paketimizi hayata geçirdik. Bu kapsamda vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz” dedi.
Video Haberler
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan Müslüme'nin ölümüne ilişkin açıklama
- Hasan Yağal'dan skandal savunma!
- Trabzon'da 'Geçinemiyoruz' eylemi
- 'Cumhur'u harekete geçirecek sonuç
- Ankara'da ekmeğe büyük zam
- Gökhan Özoğuz'dan 'Müslüme' isyanı
- Reuters'tan çarpıcı Türkiye analizi
- Ekmek fiyatı tavsiyesi veren Sayan baltayı taşa vurdu!
- Erdoğan'dan yeni 'faiz' açıklaması
- Dünya Sağlık Örgütü'nden 'süper varyant' açıklaması