Muğla'da 2,5 aylık bebeğin ölümü şüpheli bulundu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 2,5 aylık bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Yeni Mahalle'de yaşayan aile, Fethiye Devlet Hastanesi'ne getirdikleri kız bebeklerini yatağında hareketsiz bulduklarını belirterek yardım istedi.
Yapılan muayenede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
BURNUNDA KAN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
İlk incelemede burnunda kan olduğu tespit edilen bebeğin ölümü şüpheli bulundu.
Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılarak bebeğin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.???????
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