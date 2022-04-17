Muğla'da 2,5 aylık bebeğin ölümü şüpheli bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 2,5 aylık bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
17 Nisan 2022 Pazar, 22:43
Muğla'da 2,5 aylık bebeğin ölümü şüpheli bulundu
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Yeni Mahalle'de yaşayan aile, Fethiye Devlet Hastanesi'ne getirdikleri kız bebeklerini yatağında hareketsiz bulduklarını belirterek yardım istedi.

Yapılan muayenede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

BURNUNDA KAN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İlk incelemede burnunda kan olduğu tespit edilen bebeğin ölümü şüpheli bulundu.

Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılarak bebeğin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.???????


bebek Hastane

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