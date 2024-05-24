Muğla’da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı!

Muğla-Aydın karayolu Menteşe Akçaova mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen ve 4 aracın karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 09:40
Muğla’da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı!
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Yatağan-Menteşe karayolu Akça Mahallesi ışıklarına 15 metre kala 48 R 0057, 48 ADS 729, 48 ARF 640 ve 48 ADM 608 plakalı araçlar arka arkaya kazaya karıştı.

Kazada önde yer alan 48 R 0057 ve 48 ADS 729 plakalı araçlar az hasarlı atlatırken, arkada yer alan iki araçta hasar oluştu.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçlarda bulunanlardan büyük bölümü ambulanslarda tedbir amaçlı kontrolden geçirilirken, yaralılardan birisi ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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