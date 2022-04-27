Muğla'da 4 kişi metan gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti
Muğla’nın Menteşe ilçesinde akşam saatlerinde hayvan foseptiği çukuruna giren ve metan gazından zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla'daki olay akşam saatlerinde Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi Pürem Sokak’ta bulunan hayvan çiftliğinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, çiftlikteki 4 kişi hayvan foseptiği çukurundaki tahtaları sökmek istedi. Çukura giren İlkay Altındal, Kenan Can, Taner Karaçin ve Tuncay Altındal bir süre sonra rahatsızlandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İlk belirlemelere göre çukurdaki metan gazından zehirlendiği tahmin edilen 4 kişi ambulanslarla Muğla’daki hastanelere kaldırıldı. Gazdan zehirlenen İlkay Altındal, Taner Karaçin ve Kenan Can kaldırıldıkları Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Tuncay Altındal ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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