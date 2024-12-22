Muğla'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasında yeni görüntüler: Düşme anı taksi kamerasına yansıdı!

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopterin hastane binasına çarparak düşmesi, bir ticari taksinin araç kamerasına yansıdı. Kaza sonucunda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Muğla'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasında yeni görüntüler: Düşme anı taksi kamerasına yansıdı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 22.12.2024 - 15:43

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopterin düşme anı kameraya yansıdı.

Sağlık Bakanlığı'na ait helikopterin hastane binasına çarpıp düştüğü ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın, bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

"KIL PAYI KURTULDUK"

Görüntülerde, yoğun sisin etkili olduğu bölgede helikopterin binaya çarptıktan sonra yüksek bir sesin duyulduğu, ardından helikopterin düştüğü görüldü.

Bu sırada otomobildekilerin hastane çatısından bir şey düştüğünü sanıp, 'Kıl payı kurtulduk' dediği duyuldu.

Öte yandan, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayı haber alıp gelen ölenlerin yakınları, gözyaşı döktü.

İKİ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili iki savcı görevlendirildiği belirtildi.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #muğla #helikopter

İlgili Haberler

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muğla'daki helikopter kazası için taziye mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muğla'daki helikopter kazası için taziye mesajı
Son dakika... Muğla'da Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter hastaneye çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika... Muğla'da Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter hastaneye çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler