Muğla'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasında yeni görüntüler: Düşme anı taksi kamerasına yansıdı!

Yayınlanma: 22.12.2024 - 15:43

Güncelleme: 22.12.2024 - 15:54

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopterin düşme anı kameraya yansıdı.

Sağlık Bakanlığı'na ait helikopterin hastane binasına çarpıp düştüğü ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın, bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

"KIL PAYI KURTULDUK"

Görüntülerde, yoğun sisin etkili olduğu bölgede helikopterin binaya çarptıktan sonra yüksek bir sesin duyulduğu, ardından helikopterin düştüğü görüldü.

Bu sırada otomobildekilerin hastane çatısından bir şey düştüğünü sanıp, 'Kıl payı kurtulduk' dediği duyuldu.

Öte yandan, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayı haber alıp gelen ölenlerin yakınları, gözyaşı döktü.

İKİ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili iki savcı görevlendirildiği belirtildi.