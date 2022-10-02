Muğla’da 4.8 büyüklüğünde deprem

02 Ekim 2022 Pazar, 14:21

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Muğla'nın Köyceğiz ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Korkutan deprem Antalya, Denizli ve Muğla'da da hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, depremin ilçe merkezine uzak Otmanlar ve Karaçam mahallelerinde daha çok hissedildiğini söyledi.

Bölgeye tedbir amaçlı jandarma ekiplerinin yönlendirildiğini bildiren Maslak, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yok. Jandarma ekiplerimiz her ihtimale karşı bölgede çalışma yapıyor" dedi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'tan yapılan açıklamada, olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.

Paylaşımda, "Geçmiş olsun Muğla. Köyceğiz ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.