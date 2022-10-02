Muğla’da 4.8 büyüklüğünde deprem
Ege Bölgesi'nde saat 13.58'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem Antalya, Denizli ve Muğla'da da hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Muğla'nın Köyceğiz ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Korkutan deprem Antalya, Denizli ve Muğla'da da hissedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 2, 2022
Büyüklük:4.8 (MW)
Yer:Köyceğiz (Muğla)
Tarih:02-10-2022
Saat:13:58:02 TSI
Enlem:37.01 N
Boylam:28.977 E
Derinlik:8.11 km
Detay:https://t.co/52i3KnUBKT
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.
KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA
Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, depremin ilçe merkezine uzak Otmanlar ve Karaçam mahallelerinde daha çok hissedildiğini söyledi.
Bölgeye tedbir amaçlı jandarma ekiplerinin yönlendirildiğini bildiren Maslak, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yok. Jandarma ekiplerimiz her ihtimale karşı bölgede çalışma yapıyor" dedi.
AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
AFAD'tan yapılan açıklamada, olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.
Paylaşımda, "Geçmiş olsun Muğla. Köyceğiz ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
Geçmiş olsun Muğla.— AFAD (@AFADBaskanlik) October 2, 2022
Köyceğiz ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Gelişmeleri takip ediyoruz. https://t.co/87IXyQZPvq
Video Haberler
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanıştı, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ölü sayısı dehşet boyutlarda
- Şehidin vasiyeti ortaya çıktı
- İmamoğlu'ndan adaylık yanıtı
- İşte CHP'nin masasındaki seçim anketi
- Mahalleli direğe bağladı, bırakılan not dikkat çekti
- Üniversiteden 121 liralık uçak
- 'Yalanlarınla milli güvenlik sorunu haline geldin'
- Peker hakkında dikkat çeken iddia
- AKP, EYT ile emekli olacak kişi sayısını açıkladı
- 6'lı masada 'hız' hamlesi