Muğla'da 5 gündür kayıp Danimarkalı turist, ölü bulundu

Yayınlanma: 08.07.2023 - 17:42

Güncelleme: 08.07.2023 - 17:52

Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'nda arkadaş grubuyla kamp yapan Danimarka uyruklu Thomas Bjoerk Gaard, 3 Temmuz'da çevrede gezmek için kamp alanından ayrıldı.

Saatlerce dönmeyince, arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. 5 gündür aranan Thomas Bjoerk Gaard için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) çalışma yaptı.

Kabak Koyu çevresinde 5 saat süren arama sonucunda Thomas Bjoerk Gaard'ın cansız bedenine, bugün kayalık alanda ulaşıldı.

Yürüyüş yaparken kayalıklardan düştüğü değerlendirilen turistin cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.