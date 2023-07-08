Muğla'da 5 gündür kayıp Danimarkalı turist, ölü bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen ve 5 gündür haber alınamayan Danimarkalı turist Thomas Bjoerk Gaard (38), ölü bulundu.

DHA
Yayınlanma: 08.07.2023 - 17:42
Muğla'da 5 gündür kayıp Danimarkalı turist, ölü bulundu
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Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'nda arkadaş grubuyla kamp yapan Danimarka uyruklu Thomas Bjoerk Gaard, 3 Temmuz'da çevrede gezmek için kamp alanından ayrıldı.

Saatlerce dönmeyince, arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. 5 gündür aranan Thomas Bjoerk Gaard için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) çalışma yaptı.

Kabak Koyu çevresinde 5 saat süren arama sonucunda Thomas Bjoerk Gaard'ın cansız bedenine, bugün kayalık alanda ulaşıldı.

Yürüyüş yaparken kayalıklardan düştüğü değerlendirilen turistin cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


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