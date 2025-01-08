Muğla'da 65 litre sahte rakı ele geçirildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 65 litre el yapımı rakı ve 15 litre etil alkol ele geçirildi.

Muğla'da 65 litre sahte rakı ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 10:26

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde ikamet eden C.Ç. isimli şahsın el yapımı kaçak alkol satışı yaptığı bilgisinin alınması üzerine Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde ve aracında arama yapıldı.

Yapılan aramada 65 litre el yapımı rakı, 15 litre etil alkol, 0,2 ml.’lik aroma verici, 0,2 ml’lik anason yağı ele geçirildi.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen faaliyet ile ilgili şüpheli C.Ç. hakkında adli işlemlere başlandığı açıklandı.


Etiketler: #muğla #sahte #sahte rakı

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