Muğla'da 90 yeni otobüs toplu ulaşım ağına dahil edildi

18 Şubat 2022 Cuma, 17:21

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım ağını genişletmek ve sefer sayılarını arttırmak için 61 Milyon 998 Bin TL yatırımla aldığı 90 yeni otobüs, düzenlenen törenle hizmete başladı. Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen törene, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Muğla CHP Milletvekili Suat Özcan, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Demokrat Parti İl Başkanı İsmet Köse, İyi Parti İl Başkanı Davut Cumhur Akmeşe, İlçe Başkanları, Kadın Kolları Başkanları, Gençlik Kolları Başkanları, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"BÜYÜKŞEHİR YENİ OTOBÜSLERİNDE YÜZDE 145 TASARRUF SAĞLADI"

Büyükşehir Belediyesi’nin 61 Milyon 998 Bin TL yatırımla filosuna kattığı otobüslerin 45’i 17+1, 20’si 60+1 ve 25’i ise 103 yolcu kapasitede. Son teknoloji ürünü otobüslerde engelli vatandaşların rahat seyahat edebilmesi için her türlü önlem alınırken, egzoz gazı salınımı düşük seviyede olan araçlar tercih edilerek Muğla’ya daha iyi hizmet verilirken, doğanın korunması konusunda da hassasiyet gösteriliyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi kur artışı öncesinde yaptığı otobüs alımlarımda, araçların herhangi bir fiyat artışından etkilenmesine önlemek amacıyla yapılan çalışma ile bugünkü fiyatlara oranla yüzde 145 tasarruf sağladı.

"İNSAN ODAKLI ÇALIŞMALARINA BİR YENİSİNİ EKLEDİ"

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“8 yıl öncesine gittiğimizde Muğla’nın geldiği noktayı hepimiz görüyoruz. Bu terminal yoktu güzel bir terminal yapıldı. Yollar ulaşım ve kavşaklar oluşturuldu. Bu otogarlara, yollara, kavşaklara bu otobüsler yakıştı. Konforlu, insan odaklı bu araçlar hayırlı olsun. Muğla Büyükşehir Muğla’nın her yerine hizmet götürüyor. MBB insana verdiği değerle sosyal demokrat belediyeciliğin güzel bir örneğini gösteriyor. Bu hizmetler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün’e teşekkür ediyorum.”

Muğla Şoförler ve Kamyoncular Odası Başkanı Arif Özer, “2018 yılından beri artmayan destekler esnafımızı zor durumda bırakıyor. Artan maliyetlere rağmen 2018 yılından bu yana destekleme fiyatı 1000 TL olup hala artmazken bu konu gerekli bakanlıklara iletilmiştir” diye konuştu.

VHP Muğla Milletvekili Suat Özcan de “Büyükşehir Belediye Başkanımızın ulaşıma sağladığı katkı artık ülkemize örnek olmaktadır. 90 otobüsümüz Muğla’mıza hayırlı olsun” dedi.

“90 YENİ OTOBÜSÜMÜZ 13 İLÇEMİZE HİZMET VERECEK”

Otobüslerin hizmete sunulması için düzenlenen törende konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, il genelinde tüm vatandaşların ulaşım hizmetinden eşit olarak yararlanmaları için otobüs envanterlerini genişlettiklerini söyledi.

Başkan Gürün, otobüslerin tüm ilçelere gönderilerek hizmete başlayacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Büyükşehir Belediyesi olarak toplumun tüm kesimine eşit hizmet vermeye çalışıyoruz. Ulaşım konusu da bunlardan en önemlilerinden biridir. Muğla’nın en ücra köşesinde yaşayan vatandaşlarımız, engelli bireylerimiz, kırsalda ikamet eden hemşehrilerimiz olmak üzere herkes taşıma hizmetinden eşit olarak yararlanacak. Bugün itibariyle hizmete sunacağımız otobüslerimizde engellilerimizin rahat seyahat etmeleri için engelli rampaları, ayrıca bisiklet taşıma aparatları bulunacak ve güvenli seyahat için 7/24 kameralı sistemle izlenebilecek. Ayrıca çevreye zarar vermemek adına emisyon salınımı açısından düşük seviyede olan otobüsleri tercih ettik. İl genelinde ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi için 2460 km. yol yaptık. Bu yollara yakışan otobüsleri hizmete sunuyoruz. Tüm halkımıza hayırlı olsun.”

Ekonomik koşullar nedeniyle hayatın birçok alanında maddi sıkıntıların yaşandığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, belediye olarak bu durumdan etkilendiklerini söyledi. Gürün, ulaşım esnafının da girdi maliyetleri nedeniyle zorluk yaşadığını belirtirek, sözlerine şöyle devam etti:

“Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak 90 otobüsü 61 Milyon 998 Bin TL’ye aldık. Bugün alsak bu fiyat 151 Milyon 975 Bin TL. Yani kısa bir süre içinde arada 89 milyon 977 Bin TL fark oluşmuş. Bunlar çok ciddi fiyatlar. Ayrıca kur farkı nedeniyle Belediyemizin borcu yaklaşık 1 Milyar TL arttı. Ulaşım sektörü bu artışlardan en fazla zarar gören alanlardan biridir. Gereken destekler sağlanmalı ve ulaşım esnaflarımız için gereken projeler hayata geçirilmelidir. Biz kendileri ile görüşüyor, uyum içinde çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 2022 yılı Ocak ayında taşıma alanından 2 Milyon 576 Bin TL gelir elde ederken, gider 6 Milyon 35 Bin TL’dir. 2014 yılında 50 TL ile 11 litre mazot alınırken bugün 3,2 litre mazot alınabiliyor. Akaryakıt dışında periyodik bakım, yedek parça ve vergi giderleri de yüzde 100’ün üzerinde arttı. Tüm bunlara rağmen gelirlerde çok düşük miktarda artışlar yaşandı. Gereken önlemlerin acilen alınıp halkımızın alım gücünün arttırılması, esnafımızın refah içinde yaşar duruma gelmesi, hizmetlerin aksamadan sürdürülebilmesi gerekmektedir.”

Konuşmaların ardından temsili anahtar teslimi yapılırken, Başkan Gürün anahtarı kadın şoföre verdi ve kadınların kendilerine müracaat etmeleri halinde 18 olan kadın şoför sayısını arttıracaklarını söyledi.