Muğla'da acı olay: Binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kadın öldü

Muğla'da, işe yetişmek için binmek istediği halk otobüsünün altında kalan Nazan Şimşek (34), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 02.12.2023 - 12:15
Muğla'da acı olay: Binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kadın öldü
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Feci kaza, sabah saatlerinde, Menteşe'nin kırsal Akkaya Mahallesi'nde meydana geldi.

Zafer Arslan'ın (63) kullandığı 48 BB 0071 plakalı halk otobüsü, mahalle merkezindeki duraktan yolcu alıp hareket ettiği sırada, otobüse binmek için aracın önünden geçmeye çalışan, 3 çocuk annesi Nazan Şimşek'e çarpıp, altına aldı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Pastanede çalıştığı öğrenilen Şimşek'in ölümü yakınlarını yasa boğdu. Gözaltına alınan otobüs şoförü Zafer Arslan'ın işlemleri sürüyor.


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