Muğla yemekleri kitabına dünya ikinciliği ödülü

Yayınlanma: 30.11.2023 - 11:37

Güncelleme: 30.11.2023 - 12:36

27-29 Kasım tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen yarışmada Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kitap, Türkiye'nin gururunu yaşattı. Kitap, dünya genelinde yemek mirası kategorisinde ikinci olarak büyük bir başarı elde etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2009 yılında başladığı çalışmalarla öne çıkan ve Türkiye'nin akıllı tek yemek kitabı olarak dikkat çeken "Gocamandan Toruna Muğla Yemekleri" kitabını hazırladı. Kitap, Muğla'nın 13 ilçesini ve köylerini dolaşarak toplanan 446 özgün yemek tarifiyle zenginleşti. Ayrıca her bir yemek tarifinin videosuna, sayfadaki barkod aracılığıyla ulaşılabilecek şekilde tasarlanan kitap, Türkiye'de ilk akıllı yemek kitabı olma özelliği taşıyor.

ABD BİRİNCİ OLDU

Dünya genelindeki birçok ülkenin katıldığı yarışmada "Gocamandan Toruna Muğla Yemekleri" kitabı, Amerika'dan gelen "The Ark of Taste" isimli kitapla birlikte ikinci oldu. Singapur üçüncü, Romanya ise dördüncü sırada yer aldı.

Muğla yemeklerini dünya çapında tanıtan ve zengin gastronomi kültürünü ortaya koyan kitap, geleneksel lezzetleri gelecek nesillere aktarma misyonunu üstleniyor. Bu başarıyla Muğla, dünya genelinde gastronomi alanında ses getiren bir projeye imza atmış oldu