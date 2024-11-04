Muğla'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Taylan Dirik (16), hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Gölköy Mahallesi Cennet Koyu istikametinde meydana geldi.
Bodrum Mesleki Eğitim Merkezi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencisi Taylan Dirik, kullandığı 48 ART 648 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetti. Savrulan motosikletin ağaca çarpmasıyla Dirik, yere düştü.
İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dirik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Dirik'in cenazesi, bugün öğle vakti Uğur Camisi'nde kılınan namazın ardından Bitez Mezarlığı'na toprağa verildi.
Etiketler: #muğla #ağaç #motosiklet
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