Sultangazi'de işyerinde korkutan yangın!
Sultangazi'deki tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul Sultangazi'de bulunan bir binanın giriş katındaki tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Atölyenin üstündeki dairelerde oturan yurttaşları tahliye eden itfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.
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