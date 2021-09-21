8 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 2 "mahrem imam" olmak üzere toplam 33 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli olarak 8 ilde yapılan operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
21 Eylül 2021 Salı, 09:42
8 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün TSK içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmalar devam ediyor.

FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör-büfe telefonlarından aranan 1 subay ve 1 astsubayın halen aktif görevde olduğu, 29'u ise ihraç edilen toplam 31 askeri personel ile örgüt içerisinde "mahrem imam" konumunda olduklarına dair haklarinda beyan bulunan 1'i ihraç öğremen, 1'i de özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 33 şüpheliye gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 8 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.


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