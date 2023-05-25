2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Muğla’da belediye ekipleri yurttaşı sandığa götürecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanacak hasta, yatağa bağımlı ve engelli vatandaşları tam donanımlı hasta ve engelli nakil araçları ile sandığa götürecek.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 25.05.2023 - 16:30
Muğla’da belediye ekipleri yurttaşı sandığa götürecek
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Muğla’nın 13 ilçesinde ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanacak hasta, yatağa bağımlı ve engelli vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi’nin tam donanımlı hasta ve engelli nakil araçları vatandaşların hizmetinde olacak. Büyükşehir Belediyesi 19 hasta nakil ambulansı, hasta ve engelli nakil aracı, 52 personelle 28 Mayıs seçimleri için oy kullanacak yatağa bağımlı, hasta ve engelli vatandaşları sandığa götürecek.

Taşıma hizmeti ilçeler arası değil sadece ilçe içinde yapılabilecek. Seçimlerde vatandaşların demokratik haklarını kullanması, uzman ekiplerle sağlıklı bir şekilde sandıklara ulaşması için Büyükşehir ekipleri görev başında olacak.


Seçim 2023 Muğla Büyükşehir Belediyesi sandık

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