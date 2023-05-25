Muğla’da belediye ekipleri yurttaşı sandığa götürecek

Yayınlanma: 25.05.2023 - 16:30

Güncelleme: 25.05.2023 - 16:30

Muğla’nın 13 ilçesinde ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanacak hasta, yatağa bağımlı ve engelli vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi’nin tam donanımlı hasta ve engelli nakil araçları vatandaşların hizmetinde olacak. Büyükşehir Belediyesi 19 hasta nakil ambulansı, hasta ve engelli nakil aracı, 52 personelle 28 Mayıs seçimleri için oy kullanacak yatağa bağımlı, hasta ve engelli vatandaşları sandığa götürecek.

Taşıma hizmeti ilçeler arası değil sadece ilçe içinde yapılabilecek. Seçimlerde vatandaşların demokratik haklarını kullanması, uzman ekiplerle sağlıklı bir şekilde sandıklara ulaşması için Büyükşehir ekipleri görev başında olacak.