Muğla'da bin 788 şişe sahte içki ele geçirildi
Marmaris ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, çeşitli türlerde toplam bin 788 şişe sahte içki ele geçirildi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Marmaris Grup Amirliği ekipleri, bayram tatili öncesi sahte içki operasyonu düzenledi. İstanbul'dan sahte içki getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, bir kamyoneti takibe aldı.
ÇOK SAYIDA SAHTE İÇKİYE EL KONULDU
Bugün sabah saatlerinde Marmaris girişinde durdurulan kamyonette yapılan aramada toplam bin 788 şişe sahte rakı, votka, bira ve viski ele geçirildi. Şüpheli G.T. gözaltına alındı.
Hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapılan G.T., savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
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