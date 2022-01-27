Muğla'da bin 904 aileye 'kara kış' desteği

27 Ocak 2022 Perşembe, 11:47

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destek paketi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yakacak, gıda ve maddi yardım yapılıyor. Ayrıca öğrencilere burs ve kırtasiye, üreticiler için fide, fidan, sokakta kalmak zorunda kalan vatandaşlarımızı için barınma desteği sağlandı. Mevsim şartlarının iyice ağırlaştığı ve il genelinde kar yağışlarının etkili olduğu Muğla’da Büyükşehir Belediyesi'nin yakacak yardımları da yaptı.

GÜRÜN: HALKIMIZA DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, mevsim şartlarının ağırlaştığı bu günlerde halkımızı kara kışın olumsuz şartlarından etkilenmemesi için desteklemeye çalışıyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı kış şartlarına ezdirmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Bildiğiniz gibi elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar ile birlikte vatandaşımızın beli iyice büküldü. Bizler yerel yöneticiler olarak ancak belli noktalara kadar çalışmalar yapabiliyoruz. Vatandaşlarımızın yakacak, nakdi, sağlık ve sosyal olarak desteklenmesi için ürettiğimiz projelerle elimizden geldiğince bu desteklemeleri yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.