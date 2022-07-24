Muğla'da bulaşık makinesine giren yılanı itfaiye çıkardı

Muğla'da bir evde bulunan bulaşık makinesine yılan girdi. Ekipler tarafından yakalanan yılan, doğal yaşama salındı.

AA
24 Temmuz 2022 Pazar, 15:57
Muğla'da bulaşık makinesine giren yılanı itfaiye çıkardı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulaşık makinesine giren yılan, itfaiye ekibince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Orhaniye Mahallesi Cihanbeğendi mevkisindeki bir evde yılan olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekibi sevk edildi.

Bulaşık makinesine girdiği belirlenen yılan, itfaiye ekibince yakalandıktan sonra doğal yaşam alanına salındı.


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