Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

AA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 11:30
Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi Buyancık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.


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