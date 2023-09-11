İzmir Foça'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Foça ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 13:58
İzmir Foça'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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İzmir'in Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın başladı.

Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 8 su ikmal aracı, 3 dozer bölgeye sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı. 


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