İzmir Foça'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Foça ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı.
İzmir'in Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın başladı.
Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 8 su ikmal aracı, 3 dozer bölgeye sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı.
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