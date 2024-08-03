Muğla'da dehşet anları: Kardeşini gözünü kırpmadan silahla vurdu!

Yayınlanma: 03.08.2024 - 09:10

Güncelleme: 03.08.2024 - 09:11

Dalyan Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde Hasan Aşık isimli şahıs, kardeşi Şahin Aşık ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

BACAĞINDAN VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Aşık yanında bulunan silahı ile kardeşini bacağından vurdu. Birkaç kez silahla kardeşine ateş eden Hasan Aşık, silahının tutukluk yapması ve çevredekilerin araya girmesi ile bölgeden ayrıldı.

Yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Şahin Aşık’ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kardeşini vurup kaçan Hasan Aşık’ı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

OLAY KAMERALAR TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

İki kardeşin silahlı kavgası bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde kardeşlerin tartışması ve silahın ateşlenmesi yer alıyor.