Muğla'da dehşet anları: Kardeşini gözünü kırpmadan silahla vurdu!
Muğla’nın Ortaca ilçesinde iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşanan kardeş kavgasında kardeşlerden biri silahla bacağından vuruldu. Yanan o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Dalyan Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde Hasan Aşık isimli şahıs, kardeşi Şahin Aşık ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
BACAĞINDAN VURDU
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Aşık yanında bulunan silahı ile kardeşini bacağından vurdu. Birkaç kez silahla kardeşine ateş eden Hasan Aşık, silahının tutukluk yapması ve çevredekilerin araya girmesi ile bölgeden ayrıldı.
Yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Şahin Aşık’ı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kardeşini vurup kaçan Hasan Aşık’ı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.
OLAY KAMERALAR TARAFINDAN KAYDEDİLDİ
İki kardeşin silahlı kavgası bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde kardeşlerin tartışması ve silahın ateşlenmesi yer alıyor.
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