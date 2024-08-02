Diyarbakır'da akrabaların 'silah, bıçak ve sopalı' kavgasında ölü sayısı yükseldi

Yayınlanma: 02.08.2024 - 13:57

Güncelleme: 02.08.2024 - 13:58

Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde, 30 Temmuz sabah saatlerinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan akraba iki ailenin bireyleri, yolda karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si yoldan geçen, toplam 7 kişi yaralandı, 3 araç da zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ancak yaralılardan Sıdıka Kaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

4 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren yaralılardan Mehmet Kaya da bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kaya’nın cenazesi, Otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri de tamamlandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı, 3’ü ise yurt dışı çıkış yasağı ve konutlarını terk etmemek üzere adli kontrolle tahliye kararı verildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.