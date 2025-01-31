Muğla'da denize çıkış hazırlığında olan 18 düzensiz göçmen yakalandı!

Bodrum ilçesinde polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 18 göçmen yakalandı.

Muğla'da denize çıkış hazırlığında olan 18 düzensiz göçmen yakalandı!
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İHA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 15:07

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İçmeler mevkiinde bir grup düzensiz göçmenin denize çıkış hazırlığında olduğu bilgisini alan ekipler, harekete geçti.

Bölgeye giden Sahil Güvenlik Kara Aracı (DEGAK-15 K. Aracı) ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ormanlık alanda 4'ü çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



Etiketler: #Bodrum #düzensiz göçmen #muğla #sahil güvenlik

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