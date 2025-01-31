Muğla'da denize çıkış hazırlığında olan 18 düzensiz göçmen yakalandı!
Bodrum ilçesinde polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 18 göçmen yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde İçmeler mevkiinde bir grup düzensiz göçmenin denize çıkış hazırlığında olduğu bilgisini alan ekipler, harekete geçti.
Bölgeye giden Sahil Güvenlik Kara Aracı (DEGAK-15 K. Aracı) ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ormanlık alanda 4'ü çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Etiketler: #Bodrum #düzensiz göçmen #muğla #sahil güvenlik
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