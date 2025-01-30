Yasa dışı yollarla yurda giren 21 düzensiz göçmen yakalandı!
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 21 Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandığı aktarıldı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, yurda yasa dışı yollarla giren 21 Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: #afganistan #düzensiz göçmen #PAKistan #EDirne
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