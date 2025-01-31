Erzurum'da göçmen kaçakçılığı: 61 tutuklama

Yayınlanma: 31.01.2025 - 11:13

Güncelleme: 31.01.2025 - 11:13

Erzurum'da göçmen kaçakçılığını önlemek için 2024 yılında yapılan çalışmalar açıklandı. Kentte göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2024 yılında gerçekleştirilen 146 operasyonda 272 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Organizatör olarak yakalanan 61 kişi tutuklanırken, 41 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Gözaltına alınan diğer şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği belirtildi. 143 araca el konulan operasyonlarda yakalanan 1074 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bu arada Erzurum'da Aralık 2023 yılında hizmete giren mobil göç noktasında kimlik kontrolü ve parmak izi sorgusu yapılan 2 bin 391 yabancıdan 20'sinin düzensiz göçmen olduğu belirlendi.