Erzurum'da göçmen kaçakçılığı: 61 tutuklama
Erzurum'da göçmen kaçakçılığını önlemek için 2024 yılında düzenlenen 146 operasyonda organizatör olarak gözaltına alınan 272 şüpheliden 61'inin tutuklandığı, 41'inin de adli kontrolle serbest kaldığı, diğerleriyle ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.
Erzurum'da göçmen kaçakçılığını önlemek için 2024 yılında yapılan çalışmalar açıklandı. Kentte göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2024 yılında gerçekleştirilen 146 operasyonda 272 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Organizatör olarak yakalanan 61 kişi tutuklanırken, 41 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Gözaltına alınan diğer şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği belirtildi. 143 araca el konulan operasyonlarda yakalanan 1074 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Bu arada Erzurum'da Aralık 2023 yılında hizmete giren mobil göç noktasında kimlik kontrolü ve parmak izi sorgusu yapılan 2 bin 391 yabancıdan 20'sinin düzensiz göçmen olduğu belirlendi.
Etiketler: #Erzurum #göçmen kaçakçılığı #göçmen
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