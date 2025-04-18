Depremde 21 kişiye mezar olmuştu: Kırçuval Otel davasında 'bilirkişi raporu' kararı!

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde aralarında milli sporcuların da bulunduğu 21 kişiye mezar olan ve tutuklu sanığın bulunmadığı Kırçuval Oteli davasının beşinci duruşması görüldü. Mahkeme, sanıkların kusur derecelerinin tespiti amacıyla dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Depremde 21 kişiye mezar olmuştu: Kırçuval Otel davasında 'bilirkişi raporu' kararı!
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ANKA
Yayınlanma: 18.04.2025 - 16:03

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da bulunan Kırçuval Otel saniyeler içerisinde yıkıldı. Enkaza dönen otelde TVF Erkekler Voleybol 2'nci Ligi 6'ncı Grup'ta play-off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 6 voleybolcu ile 4 ampute futbolcunun da aralarında bulunduğu 21 kişi yaşamını yitirdi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen beşinci duruşmaya, otelin yıkılması sonucu hayatını kaybedenlerin aileleri ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, önceki celsede talep edilen belgelerin ulaştığını ve dava dosyasına eklendiğini belirtti. 

YENİDEN BİLİRKİŞİ RAPORU TALEP EDİLDİ

Sanık ve taraf avukatlarını dinleyen mahkeme, DASK'a 24 Ocak 2020 Elazığ depreminden sonra hasar ödemesi yapılıp yapılmadığına, yapıldıysa poliçelerin bir örneğinin mahkemeye gönderilmesi için müzekkere yazılmasına hükmetti. 

Mahkeme, dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilerek sanıkların kusur derecelerinin belirlenmesine karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 27 Haziran tarihine erteledi.


Etiketler: #deprem #kahramanmaraş #Kırçuval Otel #Bilirkişi

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