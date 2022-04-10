Muğla'da devrilen fork-liftin altında kalan kişi öldü
Muğla’da 30 yaşındaki Mehmet Göven’in kullandığı fark-liftin devrildi. Aracın altında kalan Göven, hayatını kaybetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen fork-liftin altında kalan operatör hayatını kaybetti.
Mehmet Göven'in kullandığı fork-lift, Karaçulha Mahallesi 248 Sokak'ta devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, aracın altında kalan Göven'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Göven'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesinin morguna gönderildi.
Video Haberler
- Polisten moto kuryeye: 'Beynine bir tane sıkarım'
- Müzisyenlere 'ramazanda alkol alamazsınız' saldırısı
- İYİ Partili isimden 'Haşim Kılıç' yanıtı
- Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı
- İstanbul'da domuzlar şehir merkezine indi!
- Utku K.'nin ilk vukuatı değilmiş!
- Yürüyen merdivenlerde tehlikeli oyun
- Damacana zammına 'çeşmeli' çözüm
- Otomobilini görünce hayatının şokunu yaşadı
- At ile video çekerken arabayla çarpıştı
En Çok Okunan Haberler
- 'İkinci el telefonları test etmek için 112'yi arıyorlar'
- Kastamonu’da çöken yol trafiğe kapatıldı
- Moderna aşılarında 'yabancı madde' alarmı
- Sarıgül'den 'baraj' açıklaması
- Şubatta açmışlardı, siteyi kapatıp kaçtılar!
- Çöl tozuna dikkat! Ölüme kadar götürebiliyor
- Uzmanlar sahura kalkma konusunda uyarıyor
- Uzmanından 'burun dolgusu' uyarısı
- Vitrindekiler...
- Başyapıtlarıyla Mihail Bulgakov...