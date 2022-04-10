Muğla'da devrilen fork-liftin altında kalan kişi öldü

Muğla’da 30 yaşındaki Mehmet Göven’in kullandığı fark-liftin devrildi. Aracın altında kalan Göven, hayatını kaybetti.

AA
10 Nisan 2022 Pazar, 15:02
Muğla'da devrilen fork-liftin altında kalan kişi öldü
Abone Ol google-news

Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen fork-liftin altında kalan operatör hayatını kaybetti.

Mehmet Göven'in  kullandığı fork-lift, Karaçulha Mahallesi 248 Sokak'ta devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, aracın altında kalan Göven'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Göven'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesinin morguna gönderildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler