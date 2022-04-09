İş makinesi 50 metreden yuvarlandı, operatör hayatını kaybetti

Giresun'un Doğankent ilçesinde, yol yapım çalışmasında 50 metre yükseklikten dere yatağına devrilen iş makinesinin operatörü Umut Özdemir (41), yaşamını yitirdi.

DHA
09 Nisan 2022 Cumartesi, 10:33
İş makinesi 50 metreden yuvarlandı, operatör hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Olay, ilçenin Çatak köyünde meydana geldi. Karayolları yüklenici firması tarafından bölgede yürütülen yol çalışması sırasında Umut Özdemir'in kullandığı iş makinesi, kontrolden çıkarak, yaklaşık 50 metreden dere yatağına yuvarlandı.

Kazada operatör Özdemir, hayatını kaybetti. Umut Özdemir'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. 


giresun

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler