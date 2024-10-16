Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, firari hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü C.T, ilçede saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: #fetö #Fetö operasyonu #FETÖ üyesi
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