Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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AA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 14:30

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, firari hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü C.T, ilçede saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.


Etiketler: #fetö #Fetö operasyonu #FETÖ üyesi

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