Muğla'da iş cinayeti: Kepçe kullanırken toprak kaydı, 250 metre yükseklikten yuvarlandı
Muğla'nın Ula ilçesinde kepçe operatörü olarak çalışan Hilmi Turan, bölgede meydana gelen toprak kaymasıyla birlikte kullandığı kepçeyle 250 metre yükseklikten aşağıya yuvarlandı. Uzun süren çalışmalar sonucu bulunduğu yerden çıkarılan Turan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay, saat 11.30 sıralarında Ula ilçesinin Yeşilova Mahallesi’ndeki taş ocağında meydana geldi. Hilmi Turan isimli işçi, taş ocağında çalışırken kullandığı kepçenin üzerinde bulunduğu toprak kaydı. Kepçe, yaklaşık 250 metre yuvarlandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kepçenin altından Turan’ın cesedi çıkarıldı.
Turan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
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